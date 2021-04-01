В пензенской мэрии обсудили подготовку ко Дню Победы

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Несмотря на то, что подготовка ко Дню Победы в Пензе уже началась, формат и масштаб праздника будут зависеть от эпидситуации в мае. Пока все планируется с учетом благоприятных прогнозов.

Как рассказала начальник Управления культуры города Пензы Вера Фейгина, в этом году изменится порядок проведения мероприятий:

- Сначала пройдет молебен, потом парад курсантов и возложение цветов и венков, после этого начнется шествие Бессмертного полка, а после него состоится легкоатлетическая эстафета.

Мэр Пензы Андрей Лузгин поручил организовать раздачу питьевой воды участникам эстафеты, а также работу полевой кухни. Помимо этого, были озвучены поручения по тематическому оформлению городских улиц с помощью баннеров и иллюминации, а также благоустройству памятных мест.