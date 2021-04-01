Партия «Новые люди» поддержала грантами туристический и экологический проекты в Мордовии

Фото предоставлено партией

Из Мордовии на участие в нём было подано 204 заявки. Эксперты и члены Центрального Совета партии отобрали 8 лучших проектов, авторы которых презентовали их перед конкурсной комиссией.

Жители республики предложили ряд идей, касающихся популяризации здорового образа жизни и питания, оказания помощи семьям, в том числе и психологической, улучшения экологической обстановки и благоустройства города.

Членам жюри было непросто выбрать победителей, так как за каждым проектом стоят неравнодушные, горящие своей идеей молодые люди.

Фото предоставлено партией

Тем не менее лучшими были признаны три проекта. Так, «Путешествие к здоровью» тренинг-менеджера Виталия Плисова завоевало третье место и 50 тыс. рублей, которые будут направлены на воспитание в детях культуры здорового питания в рамках школ, где планируются мастер-классы, обучающие игры, лекции о вкусном и здоровом питании. Второе место присуждено социальному проекту председателя благотворительной общественной организации «Много дети» Натальи Котельниковой. Проект позволит организовать кратковременный присмотр за детьми из малоимущих и многодетных семей, когда родителям необходимо решить важные вопросы, а детей не с кем оставить. Его финансовая поддержка - 100 тыс. рублей. Лидером конкурса признана инициатива Вероники Федьковой «Экопарк мечты». Студентка аграрного института МГУ им. Н.П.Огарёва планирует организовать уже в действующем Экопарке Саранска площадки для отдыха семей с детьми, а также существенно озеленить территорию, высадив многолетние растения. На эти цели девушка от Новых людей получит 150 тыс. рублей.

Кроме того, по словам организаторов акции, лучшие идеи войдут в программу партии «Новые люди».

«В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать», - отметил председатель партии Алексей Нечаев.

Фото предоставлено партией

По словам секретаря регионального отделения партии Никиты Ермакова, в Мордовии много полезных инициатив, которые нуждаются в поддержке. «Одна из наших ключевых задач – оказать поддержку участникам конкурса, чтобы они могли и дальше развиваться, масштабировать свои проекты. Некоторые инициативы взаимосвязаны, объединив их в нечто более масштабное, мы получим больший эффект», - заметил он.

«Проект появился ещё летом, когда мы с семьёй гуляли в городском Экопарке. Я заметила, что здесь недостаточно мест для отдыха, а также мало зелени. Почему бы нам самим не сделать его лучше? Мы со школьниками и студентами планируем приступить к реализации идеи уже в ближайшее время. Есть договорённость с торговыми сетями на поставку растений и лавочек», - поделилась планами на перспективу победительница конкурса Вероника Федькова.

Фото предоставлено партией

Отметим, приём заявок на «Марафон идей» проходил с 12 февраля по 12 марта. С 15 марта по всей России проходят конференции, где выбирают лучшие инициативы. Победители получают призы на церемонии награждения. Всего на конкурс за месяц было подано 15 327 заявок из 65 регионов страны.

Лидер партии Алексей Нечаев уже посетил Пермь, Екатеринбург, Челябинск и Уфу. Он стал председателем жюри, которое выбрало победителей конкурса в этих городах. Также конференции прошли в Кирове, Казани, Оренбурге, Ижевске, Чебоксарах.

В рамках конкурса любой желающий мог предложить, как улучшить жизнь своего города, республики, области или всей страны. Для участия требовалось заполнить заявку на сайте проекта.

Большинство участников «Марафона идей» – это молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет. Самой возрастной участницей конкурса стала 75-летняя пенсионерка из Оренбурга. Самым молодым конкурсантом - выпускник колледжа из Владивостока, которому 18 лет.

СПРАВКА

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер (в Новосибирской (7,0 %), Калужской (8,08 %), Рязанской (5,7 %) и Костромской (7,5 %) областях).

Также кандидаты от «Новых Людей» приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02 %.

По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.