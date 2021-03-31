Валентина Матвиенко поблагодарила Олега Мельниченко за работу

ФОТО: Пресс-служба Совета Федерации ФС РФ

Сегодня в Москве состоялось 502 заседание Совета Федерации ФС РФ, в ходе которого его спикер Валентина Матвиенко поблагодарила Олега Мельниченко за ответственную работу на должности сенатора.

Напоминаем вам, что 26 марта Олег Владимирович был назначен на пост врио губернатора Пензенской области. Согласно действующему законодательству, полномочия сенатора с него были сняты.

Валентина Матвиенко вручила Олегу Мельниченко Почетную грамоту СФ и пожелала успехов на новой должности.