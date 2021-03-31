Андрей Лузгин: «Сейчас наша главная задача - навести порядок после зимы»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

По словам Андрея Лузгина, сейчас главной задачей является наведение порядка после зимы, однако погода пока не позволяет задействовать в уборке пылеуборочную технику.

- В этом году весна короткая. Мы уже провели первую санитарную пятницу. На 24-26 апреля запланирован субботник. Если погода позволит, организуем его раньше, - заявил мэр.

Александр Калашников отметил, что важно сосредоточиться на уборке завалов на улицах:

Зима была снежная, теперь нужно все убрать и начать подготовку ко Дню Победы. Особое внимание стоит уделить краям дорог: на южных сторонах снег тает быстро, а на северной остается. Нужно убирать его вручную.

Еще одним вопросом стало состояние дорог: погода скоро позволит приступить к мелкоямочному ремонту на некоторых участках. После запуска асфальтобетонных заводов подрядчики начнут устранять разрушения на гарантийных объектах.