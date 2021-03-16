Пенза стала площадкой обсуждения аспектов государственной политики по развитию местного самоуправления

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин приняли участие в семинаре-совещании «Единство публичной власти: эффективное взаимодействие и разграничение полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в интересах жителей» в понедельник, 15 марта.

В рамках Марафона муниципально-экспертных обсуждений, который проходит по инициативе Союза российских городов, свое мнение по вопросам приоритетных направлений развития системы местного самоуправления в прогнозе на ближайшее десятилетие высказали представители субъектов Приволжского федерального округа.

Лидеров муниципального сообщества ПФО приветствовал Иван Белозерцев.

«Все мы понимаем, что от муниципальных образований, сельских поселений зависит очень многое в развитии регионов и страны в целом, – отметил руководитель исполнительной власти. – Мы собрались не только для того, чтобы поздравить друг друга с юбилеем старейшей межмуниципальной российской организации, а для того, чтобы обсудить наши проблемы, продумать механизмы максимально эффективной работы на пользу наших граждан».

В числе задач, требующих своего разрешения на федеральном уровне, губернатор назвал финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также требования к кандидатам на должность главы муниципального образования, которые ограничивают возможность присутствия во власти граждан, имеющих колоссальный опыт, пользующихся доверием и авторитетом у населения, но не имеющих, например, высшего образования.

Тесное сотрудничество Законодательного Собрания с губернатором и правительством для создания нормативной правовой базы, направленной на развитие местного самоуправления на территории Пензенской области, подчеркнул спикер регионального парламента.

«Депутаты взаимодействуют с местными органами власти в работе по реализации наказов избирателей, доброй традицией стали дни Законодательного Собрания в муниципальных районах области с участием представительных органов и исполнительной власти, общественных организаций и объединений граждан, – уточнил Валерий Лидин. – Это дает возможность обсудить существующие проблемы непосредственно с населением, учесть мнение людей при поиске их разрешения».

«Важность финансирования программ развития и поддержки муниципальных бюджетов средствами областного бюджета, строительство ФАПов, ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы, дорог, — эти вопросы являются общими для всех субъектов ПФО, рассматриваются на заседаниях Ассоциации законодательных органов округа. Наши консолидированные решения становятся основой законодательных инициатив и учитываются при работе над совершенствованием федерального законодательства», – констатировал координатор парламентской Ассоциации.

В завершение своего выступления Валерий Лидин выразил уверенность, что встречи в подобном формате позволят выработать дополнительные меры по созданию благоприятных условий для жизни населения на местах.

Марафон обсуждений по вопросам формирования основ государственной политики в области развития местного самоуправления до 2030 года пройдет с 15 по 18 марта, стартовав в Хабаровске и финишировав в Москве. Мероприятие организовано в офлайн и онлайн формате. Любой муниципалитет страны сможет подключиться к работе. По результатам Марафона будет выработана Резолюция.