В Пензенской области состоится захоронение воинов-земляков

15 марта на территории Федерального военного мемориального кладбища Министерства обороны Российской Федерации в Мытищах прошла церемония передачи останков рядовых Василия Егоровича Гнусарёва (уроженец д. Щетинино, Тамалинский район) и Александра Николаевича Коршунова (уроженец п. Весёлый, Башмаковский район), которые считались пропавшими без вести. Их останки были найдены поисковиками ИПО «Пошук» в Житомирской области, где в июле 1941 года части 22 механизированного корпуса вели тяжёлые бои. На данной территории также найдены останки ещё одного уроженца Пензенской области, рядового Евгения Петровича Тимакова (уроженец с. Родники, Лунинский район).

«К сожалению, у бойца РККА родственников не осталось. Его мама, искавшая его после войны, умерла в конце 1960-х, так и не дождавшись весточки от сына. Тимаков Евгений Петрович будет похоронен вместе со своими боевыми товарищами, оставшимися неизвестными, в братской могиле на территории Пулинского района Житомирской области», - сообщил Константин Кривулин, возглавляющий поисковую группу «Азимут-58».

Пензенские бойцы передали своим украинским коллегам останки рядового Андрея Алексеевича Грона, который родился в с. Линовица Черниговской области. Останки были найдены в районе ст. Выдерки Новгородской области осенью 2020 года.

Содействие в организации транспортировки останков воинов на малую Родину оказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин, который поддерживает поисковое движение и выступает за сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

«Активистов поисковых отрядов объединяет неравнодушие, личная ответственность за сохранение памяти о павших воинов. Поднимая останки наших земляков, собирая по крупицам информацию о героических подвигах предков, поисковики вносят неоценимый вклад в сохранение истории Отечества и нашего народа. Эта работа имеет огромное значение не только для родных и близких бойцов, не вернувшихся с полей сражений, но и для всего общества, для всех нас», - подчеркнул спикер регионального парламента Валерий Лидин.