Председатель Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин возглавил оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Первое расширенное заседание рабочей группы, в состав которой вошли партийцы, представители общественных, добровольческих и молодежных организаций, непартийные эксперты, состоялось в среду, 17 марта 2021 года.

«В Пензенской области предварительное голосование пройдет максимально открыто, демократично, чтобы предложить на выборы в Государственную Думу самых достойных, талантливых, молодых, энергичных кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию», – подчеркнул спикер регионального парламента. – Конечно же, хочется видеть среди кандидатов больше людей с новыми взглядами и идеями, но мы ждем и опытных управленцев и политиков, профессионалов из различных сфер, достигших весомых результатов в своей деятельности и готовых активно работать на благо родного края и страны».

В предварительном голосовании участие может принять любой желающий, вне зависимости от партийной принадлежности, предоставив необходимый пакет документов в срок до 29 апреля, когда завершится регистрация. После этого можно проводить встречи с избирателями, вести собственные агитационные кампании. Голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме на сайте предварительного голосования. Итоги будут подведены 1 июня.

Работа Оргкомитета организована на базе регионального исполнительного комитета по адресу: город Пенза, улица Гладкова, 16. Заявления кандидатов в очной форме принимаются с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) либо через личный кабинет на специализированном сайте.

Члены регионального оргкомитета будут следить за легитимностью и демократичностью процесса предварительного голосования.