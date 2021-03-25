Олег Мельниченко принимает участие в работе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко в составе группы сенаторов представляет Российскую Федерацию на 40-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

24 марта 2021 года на письменные вопросы членов Конгресса ответил Министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот (в связи с председательством Германии в Комитете министров Совета Европы).

Вопрос представителя от Законодательного Собрания Пензенской области касался санкционной политики Германии в отношении жителей Крыма.

«В 1990 году объединение Германии обосновывалось правом немецкого народа на воссоединение. Считают ли в Берлине, что такое право существует только у немецкого народа, а у русских его нет и быть не может? Причем в случае с Германией это было сделано без всякого народного волеизъявления – путем поглощения территории одного государства другим. В Крыму же состоялся референдум, на котором подавляющее большинство населения высказалось за возвращение в Россию», – цитирует Олега Мельниченко пресс-служба Совета Федерации.

«Если Германия действительно считает, что Крым «аннексирован», а его жители – «жертвы аннексии», то почему же тогда участвует в санкциях против населения Крыма? Речь идет и об экономических ограничениях, и о визовых запретах. Не получается ли, что это наказание жертвы? Или все таки в Берлине знают, что никакой аннексии не было, что большинство крымчан сделали искренний выбор в пользу России и теперь просто наказывают их за этот выбор?», – говорится в вопросе российского парламентария, который ожидаемо оказался в числе тех, на которые немецкий Министр «не успел ответить из за ограниченности времени», пообещав направить письменный ответ.