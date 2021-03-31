В Пензенской области на консультацию в кардиоцентр пациента доставили вертолетом

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области
Санитарная авиация в Пензенской области развивается благодаря реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».
Для эвакуации пациентов воздушным путём используются вертолеты компании «СКОЛ», в арсенале которой имеются небольшие маневренные суда, способные приземлиться даже на небольшой территории.
Борт оборудован специальным медицинским модулем. В спецмашине установлен аппарат искусственной вентиляции легких, кардиомонитор, дефибриллятор, инфузомат, имеются все необходимые лекарственные препараты.