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Здоровье31 марта 2021 11:36

В Пензенской области на консультацию в кардиоцентр пациента доставили вертолетом

Полет из Кузнецка в Пензу сегодня, 31 марта 2021 года, в течение 40 минут выполнил борт авиакомпании «СКОЛ»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Санитарная авиация в Пензенской области развивается благодаря реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Для эвакуации пациентов воздушным путём используются вертолеты компании «СКОЛ», в арсенале которой имеются небольшие маневренные суда, способные приземлиться даже на небольшой территории.

Борт оборудован специальным медицинским модулем. В спецмашине установлен аппарат искусственной вентиляции легких, кардиомонитор, дефибриллятор, инфузомат, имеются все необходимые лекарственные препараты.

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