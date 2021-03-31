Здоровье 31 марта 2021 11:36

В Пензенской области на консультацию в кардиоцентр пациента доставили вертолетом

Полет из Кузнецка в Пензу сегодня, 31 марта 2021 года, в течение 40 минут выполнил борт авиакомпании «СКОЛ»