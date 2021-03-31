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Общество31 марта 2021 9:51

На учениях в Пензе спасали пострадавших в ДТП

Во вторник, 30 марта 2021 года, медики и спасатели отрабатывали взаимодействие оперативных служб при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

Участие в практическом мероприятии, приближенном к реальности, приняли сотрудники Пензенской областной станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф и пожарно-спасательного подразделения Главного управления МЧС России по Пензенской области.

Пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области

В ходе проведения учений отрабатывались вопросы совместных действий пожарно-спасательного подразделения и бригады скорой медицинской помощи по спасению людей, оказанию первой и медицинской помощи при ликвидации условного ДТП.

На итоговом совещании действия всех непосредственных участников были оценены положительно.

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