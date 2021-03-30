Пензенцев приглашают на «Тотальный диктант»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году автором текста станет писатель Дмитрий Глуховский, автор постапокалиптических романов «Метро 2033», «Метро 2034» и реалистического романа «Текст».

Пенза присоединится к «Тотальному диктанту» уже в восьмой раз. Основным местом проведения акции станет областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. Из-за пандемии коронавируса количество участников на этой и других площадках будет ограничено, поэтому на диктант лучше записаться заранее через официальный сайт. Регистрация стартует 31 марта.

Помимо очного формата, акция пройдет и в онлайне: в 14:00 на сайте «Тотального диктанта» стартует трансляция диктовки текста.

В этом году у жителей Пензенской области также появилась возможность написать под диктовку и представителя местной команды-организатора – в ходе конференции в Zoom.

Еще одним новшеством станет проведение «Тотального диктанта» на английском языке. В эксперименте принимают участие 18 российских городов – в том числе, и Пенза. Среди всех участников этого диктанта будет разыгран двухнедельный курс в языковой школе. Проверка начнется в 15.30.