Приятель из Германии решил привиться Спутником в Москве

Медсестра делает прививку аниматору Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Говорил с приятелем, живет в Германии. Намерен приехать в Москву привиться Спутником. Спрашивает: ты как, привился, побочки есть? Я ему: побочки будут после, когда откажут по очереди все органы. Пока побочки нет, но я уверен, что непроверенной, сырой вакциной, которую сделали русские (вы верите, что бензоколонка на это способна) могут прививаться только недоумки. Слушай, говорит, я это где-то слышал. Здрасьте, говорю, так ты ж мне это и говорил. Да? Да! Кхм. А тут сообщают, что у Спутника все прививки удачные, а от Зенеки уже 50 человек померло. Да и не хватает ее. А я ему: а ты больше RT слушай, тебе кровавая Маргарита не то расскажет. Мы-то тут видим очереди на кладбища, где по ночам тайно хоронят привитых. Может, ты в русскую статистику веришь? Никто не тестирует никого, суют ватные палочки в нос, а данные берут с потолка. Как на выборах. Он: подожди, а Москве рестораны открыты! Я: а ты Пир во время чумы Пушкина читал? Наше все! Стой, а ты ж сам привился! А куда денешься, я в отличие от тебя, живу в тоталитарном обществе, где по ночам приезжает чёрный воронок с красным крестом, врываются, вакцинируют, забирают все личные данные. Вносят в списки. Потом ещё перезванивают: температуры нет, враг народа? Он: нет, Вова, все равно приеду. Мы тут полтора года сидим в свободном, демократическом локдауне, конца не видно, с вакциной тухло. Я решил: буду сотрудничать с Россией, где мне это надо, а потом вернусь и напишу про очереди на кладбища. Без ссылки на тебя. Вот за это спасибо, говорю, а то меня в нашем Мордоре даже в ресторан не пустят.