Пензенские врачи излечили от коронавируса 104-летнюю пациентку

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

104-летняя пациентка поступила в клиническую больницу №4 две недели назад. Ранее тест подтвердил у нее коронавирус. Пожилую женщину поместили в одну палату с ее дочерью и зятем, у которых также был выявлен Covid-19.

Как рассказала заместитель главного врача по лечебной части Нина Назарова, во время лечения пожилая пациентка проходила консервативную комплексную терапию. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное. Женщина и ее дочь были выписаны.

- Они будут находиться под наблюдением на амбулаторном этапе, - пояснила специалист.