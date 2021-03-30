«Новые люди» помогут ликвидировать проблемы передвижения для людей с ограничениями по здоровью

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«Новые люди» хотят заинтересовать бизнес и власти навести порядок с области организации доступной среды. По мнению представителей регионального отделения партии, штрафы и наказания – не самая действенная мера в этой сфере. После обследования состояния безбарьерной среды Новые люди подготовят для чиновников и бизнесменов специальные предложения, которые станут частью партийной программы.

Акцию по обследованию состояния доступной среды Новые люди проводят по всей России. В Пензе сторонники партии проверяли качество безбарьерной среды сразу по нескольким направлениям.

«В исследовании нам помогли молодые родители. Пока они гуляли с ребенком на руках, мы взяли детскую коляску и попробовали преодолеть с ней наземные и подземные переходы, войти в административные здания и социальные учреждения. Выяснили, что на переходе от Автовокзала к Железнодорожному вокзалу уклон сравнялся с отметкой в 45 градусов. По такому не то что проблематично спускаться, а скорее даже опасно», - сказал Болдин Алексей, руководитель штаба партии «Новые люди» в Пензе.

Новые люди предлагают не закрывать такие офисы и магазины, а разработать специальные, унифицированные программы, которые помогут бизнесменам соблюсти все требования закона. Если предприниматель готов участвовать в разработке специальной программы, обозначит сроки ее выполнения и будет придерживаться графика работ по созданию безбарьерной среды, к нему со стороны государства не возникнет претензий. В этом случае штрафов и закрытия точек бизнеса можно будет избежать.

Новые люди также считают, что создание безбарьерной среды выгодно бизнесу. Ведь она нужна не только для людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках и людей с ограничениями по зрению или слуху. Это касается всех пожилых людей, мамочек с детьми, беременных и многих других категорий людей. Наблюдения Новых людей доказывают, что предприятия торговли и сферы услуг, где созданы нормальные условия обслуживания для людей с ограничениями по здоровью или возможности передвижения, получают выручку больше. Ведь вместе, например, с инвалидами этими магазинами, кафе и парикмахерскими начинают пользоваться их друзья, знакомые и родственники. Так что затраты на качество доступной среды могут оправдаться в полной мере за счет объема услуг и проходимости.

«Инициатива партии «Новые люди» важная и своевременная. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах”, - считает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова.

Также она считает, что избежать формального подхода можно, если включать в комиссии по приемке объектов доступной среды представителей организаций, которые занимаются правами инвалидов. То, что Новые люди хотят включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, она считает хорошим примером государственного подхода к проблеме.

На основании своих исследований Новые люди сформируют карту «недоступных мест». Она будет передана в муниципальные и государственные органы власти. Предложения по изменению доступной среды и способов взаимодействия всех заинтересованных сторон войдут в региональную программу партии «Новые люди». Она будет представлена избирателям и властям. Одно из ключевых предложений партии - затраты предпринимателей на создание безбарьерной среды не должны облагаться налогами.

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года предпринимателем Алексеем Нечаевым. На выборах 2020 года партия выиграла выборы в 4 регионах и вошла в состав законодательных собраний Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму Новые люди выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Также в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов региональных законодательных собраний.