В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса

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Прокуратурой Большеберезниковского района Республики Мордовия проведена проверка, в ходе которой на территории Березниковского участкового лесничества обнаружены повреждения лесных насаждений, допущенные при производстве демонтажа Сурского водовода. Ущерб оценивается более чем в 700 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенные в особо крупном размере).

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия, расследование данного уголовного дела и возмещение причиненного лесному фонду ущерба прокуратурой района взято на контроль.