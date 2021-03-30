«Новые люди» дали оценку доступности дорог Саранска

Фото предоставлено партией

Город для всех или сплошная полоса препятствий? Таким вопросом задались активисты и сторонники партии «Новые люди», проводя очередное исследование. На этот раз проверка коснулась так называемой «доступной среды». В том есть ли она вообще и, если есть, насколько доступна, разбирались «Новые люди».

«Мы прошли самыми популярными маршрутами от остановок общественного транспорта до аптек, крупных торговых центров, магазинов, банков. Что увидели - пандусов и съездов мало, а там, где они есть - они часто опасны», - рассказал руководитель отделения партии «Новые люди» в Республике Мордовия Никита Ермаков.

Те элементы «доступной среды», которые проверяющие нашли, разделились на две категории - сделанные для людей и сделанные «для галочки». Это когда полотно пандуса слишком узкое или идёт косо, когда там, где это необходимо, нет поручней или, например, когда сам пандус имеет резкий опасный уровень подъёма. Такие элементы, считают Новые люди, устанавливались исключительно ради красивых цифр в отчётах.

«Инициатива партии «Новые люди» важная и своевременная. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах. Чтобы избежать формального подхода, необходимо включать в комиссии по приемке объектов доступной среды представителей организаций, которые занимаются правами инвалидов. Например, экспертов Всероссийского общества инвалидов. То, что «Новые люди» хотят включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, я считаю хорошим примером государственного подхода к проблеме. Со своей стороны я бы посоветовала разрабатывать универсальные правила организации безбарьерной среды, в которые входили бы не только требования для нормального перемещения людей с ограничениями по здоровью, но и для всех категорий граждан. Комплекс перечисленных мною мер поможет избежать ошибок и показухи. Ведь цель - это не просто наличие, скажем, пандуса, а повышение качества жизни для всех людей», - считает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова.

Есть и такое наблюдение – сложнее дела обстоят именно в коммерческих объектах, ведь платить за создание «доступной среды» бизнесу приходится из своего кармана, а не с помощью бюджета, как в госучреждениях.

Все зафиксированные в ходе исследования адреса вошли в специальную карту доступности Саранска. Её активисты в ближайшее время передадут в администрацию для устранения выявленных недочётов. Кроме того, карта войдет в региональную программу партии «Новые люди», с которой смогут ознакомиться все избиратели. Там же они найдут и предложения партии «Новые люди» для помощи бизнесу неравнодушному к потребностям маломобильных граждан – сделать затраты предпринимателей на создание безбарьерной среды необлагаемыми налогами.

СПРАВКА

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%.

По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.