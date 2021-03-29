В Пензенской области молодые парламентарии помогли бездомным животным

Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Ребята из Молодёжного парламента при региональном Законодательном Собрании за две недели собрали лекарственные препараты, средства первой необходимости, корма и передали все это волонтерам фонда «Рука помощи бездомным животным».

«Мы хотим привлечь внимание к формированию культуры гуманного отношения к животным», - говорит Екатерина Бурматова, учитель школы села Засечного. В Молодежном парламенте она возглавляет комитет по образованию.

В ходе акции координатор приюта рассказала о работе благотворительного фонда, условиях содержания животных.

«Наши животные на удивление добрые и ласковые. Сотрудники приюта стараются уделить внимание каждому из них, хотя и не всегда удаётся из-за большого объема работы. Любая помощь добровольцев приюту необходима», - отметила исполнительный директор приюта «Питомец» Дарья Жалнина.