Сотрудники пензенского детского сада №129 сделали прививки от коронавируса

Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

В регионе продолжается прививочная кампания против коронавируса. Сегодня вакцинацию прошли сотрудники пензенского сада №129: для этого в учреждение прибыла бригада медиков. Прививку первым компонентом вакцины сделали 30 человек.

Как отметили сотрудники учреждения, они решили принять участие в вакцинации, потому что работают с детьми, которым прививки от коронавируса пока не делают:

- Но при этом они тоже могут заболеть.

На сегодня в Пензенской области прививку от коронавируса сделали более 44,6 тысяч жителей, из них 38 тысяч успели привиться двумя компонентами вакцины.