Олег Мельниченко: «Буду очень внимательно смотреть, как вы работаете»

Пресс-служба правительства Пензенской области

«Буду очень внимательно смотреть, как вы работаете и делать соответствующие выводы. Очень надеюсь, что эти выводы будут только положительными», - подчеркнул Олег Мельниченко в ходе совещания в понедельник 29 марта 2021 года

«Я настроен опираться на пензенские кадры. Считаю, что в области хорошая управленческая школа, с большой историей. Её закладывал Лев Борисович Ермин, и дальше она развивалась и передавалась. Надеюсь, что все знания, умения и навыки, которые вы приобрели, направлены на исполнение ваших должностных обязанностей. Люди хотят от нас получать результат, чтобы их ежедневная текущая жизнь менялась в лучшую сторону».