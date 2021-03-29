Пензенец стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников

Фото: Министерство образования Пензенской области

С 20 по 26 марта в Белгороде проходил заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по химии, на который были приглашены 300 учащихся из 59 регионов. Нашу область представляли девятиклассница Яна Королева и десятиклассник Илья Новиков из Губернского лицея. После трех туров – двух теоретических и одного экспериментального – Илья был удостоен диплома олимпиады.

Сегодня в Тюменской области стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по физике. От нашего региона в нем участвуют также ученики Губернского лицея: Никита Колесников, Алексей Панкин, Михаил Ефремкин и Алексей Глотов.

Напоминаем вам, что победители и призеры олимпиады имеют право на поступление в профильные вузы без экзаменов. В прошлом году 10 пензенских школьников были признаны лучшими в различных дисциплинах.