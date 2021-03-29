Кадровые перестановки в пензенском правительстве: стало известно, кто сохранил свои должности

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В самом начале Олег Владимирович сообщил об увольнении с должности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина. Помимо этого, врио губернатора потребовал провести в ведомстве проверку и о ее результатах доложить в правоохранительные органы. Курировать работу министерства теперь будет Игорь Чернышов, раньше занимавший посты главы управления лесного хозяйства и заместителя министра.

Николай Симонов будет по-прежнему исполнять обязанности председателя правительства области до окончания избирательной кампании. Его заместителями, курирующими различные сферы, станут Виктор Кувайцев, Вячеслав Космачев, Валерий Беспалов, Олег Ягов и Лариса Рябихина.

Павел Маслов назначен на должность начальника Управления внутренней политики. Пресс-службу губернатора возглавил Андрей Попков. Сергей Федотов занял пост и.о. начальника Департамента информационной политики и СМИ.

- Эти решения носят промежуточный характер, - отметил Олег Мельниченко. - Эффективность госслужащих будем определять в процессе работы.