В Саранске состоялось Первенство ПФО по боксу

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Соревнования, участие в которых принимали 180 боксеров 13-14 лет из всех регионов ПФО, стартовали 23 марта. Медали были разыграны в 16 весовых категориях.

Торжественную церемонию награждения, состоявшуюся вчера, посетил не только врио главы РМ Артем Здунов, но и известные спортсмены: олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков, чемпионы мира и Европы Василий Шишов и Альберт Селимов, мастер международного класса Ахмедхан Адилов и другие.

- Уверен, что ребята, приехавшие на эти соревнования, в будущем будут представлять нашу республику и нашу страну, - отметил Артем Здунов. – Сердечное спасибо ветеранам, которые помогли наладить в республике работу секций бокса и воспитать десятки чемпионов.

Ребята, победившие на Первенстве в Саранске, отправятся на соревнования российского уровня, которые пройдут в мае в Анапе.