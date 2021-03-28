Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днём войск национальной гвардии Российской Федерации!

На вас возложена важная и ответственная задача - укреплять общественную безопасность и правопорядок, способствовать сохранению конституционного строя и целостности государства, решительно противодействовать терроризму, коррупции, наркоторговле, организованной преступности.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!

Врио губернатора Пензенской области О.В. Мельниченко