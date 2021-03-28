Кого коснется реновация в Пензе

Пресс-служба администрации Пензы

«С принятием нового федерального закона у нас появляется механизм комплексного развития территорий, и мы ведем работу по ряду площадок внутри города в целях их освоения для жилищного строительства», - отметил мэр.

Новая программа позволяет для расселения территорий привлекать средства строительных компаний, которые договариваются с гражданами и переселяют их.

За счет инвесторов будут предоставляться помещения с учетом норм и современных стандартов строительства, с тем же количеством квадратных метров», - отметил мэр.

В отличие от программы переселения, когда в некоторых районах города дома признаются аварийными в разные сроки, и сносятся, что называется в «шахматном порядке», программа реновации за счет квартальной застройки позволит вовлекать малоэффективные, малозастроенные территории.

«В прошлом году в рамках действия предыдущего закона заключено первое соглашение о развитии застроенных территорий – в районе улиц Измайлова и Ангарской. Всего 32 квартиры попадают под расселение, часть из них – муниципальное жилье. Сейчас мы находимся в стадии реализации. Надеемся, что в этом году в рамках работы с инвестором первые жители смогут обрести достойное современное жилье. Также с застройщиками прорабатываются другие варианты территорий – Заводской район, район Свинтреста, улица Ватутина», - рассказал градоначальник.