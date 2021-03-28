Пензенский актер признан лучшим на фестивале «Театральное Приволжье»

Пензенец Денис Бахолдин победил в номинации «Лучший актер». Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Подведены итоги окружного этапа Фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье», который проходил уже во второй раз по инициативе Полномочного представителя Президента в ПФО. Лучшие труппы, а также победители в четырех номинациях были названы вчера в ходе прямого эфира.

Награждение победителей состоится в апреле. Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

От Пензенской области в фестивале участвовали образцовый музыкальный театр «Утро» и молодежный театр-студия «Белая Ворона». Спектакль «Будь здоров, школяр!» театра «Утро» занял второе место среди детских постановок, а исполнитель главной роли в нем Денис Бахолдин победил в номинации «Лучший актер».

Награждение победителей состоится в апреле в Ижевске.