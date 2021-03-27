В Мордовии мужчина и его сожительница украли 15 мешков картошки

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

В Мордовию обратился житель села Нижняя Везера, который рассказал, что кто-то украл из его погреба 15 мешков картофеля. Ущерб был оценен в семь тысяч рублей.

В ходе розыска правоохранителям удалось установить причастность к краже 26-летнего ранее судимого местного жителя и его 39-летняя сожительница, оба безработные.

Свою вину они отрицать не стали и признались, что воровали систематически еще с ноября прошлого года. Картофель употребляли в пищу, и по этой причине могут вернуть лишь полтора мешка из 15: все остальное было уже съедено.

Расследование продолжается.