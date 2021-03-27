Врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко официально представили в регионе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Нового руководителя региона представил Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров. Он отметил, что, даже занимая высокие посты в федеральных органах власти, Олег Мельниченко не терял связи с родным регионом, в котором родился, вырос, получил образовании и долгое время работал.

- Уверен, что опыт и знания, полученные Олегом Владимировичем на предыдущих должностях, помогут ему в работе, - подчеркнул Игорь Комаров. - Надеюсь, что понимание проблем жителей Пензенской области, перспектив дальнейших развития региона и интересов граждан будут во главе угла. Хочу пожелать Олегу Владимировичу успехов в исполнении его полномочий временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области.

Напомним вам, что Президент Владимир Путин назначил Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области вчера вечером. До этого Олег Владимирович занимал должность сенатора Российской Федерации от Законодательного Собрания Пензенской области.

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