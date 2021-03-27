Олег Мельниченко рассказал о первоочередных задачах по развитию Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В ходе нее Олег Мельниченко отметил, что особое внимание в своей работе в качестве врио губернатора Пензенской области он намерен уделять реализации национальных проектов.

- В Пензенской области ведется строительство нескольких важных объектов, продолжается ремонт учреждения образования, планируется дооснащение оборудованием медицинских организаций. Эти вопросы надо держать на контроле, - подчеркнул он.

Не меньше внимания глава региона намерен уделять сфере здравоохранения: пандемия продолжается, и поэтому важно следить за поставками лекарств, ходом прививчной кампании и другими вопросами.

Также врио губернатора отметил важность подготовки к паводку в тех районах области, которые может затопить, и посевной компании.

- Не стоит забывать и об обманутых дольщиках, - рассказал Олег Мельниченко. – Это принципиальный момент: обманутых людей необходимо восстановить в имуществе и правах.