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Общество27 марта 2021 11:00

В Мордовии состоялись ежегодные соревнования по ликвидации последствий ДТП

В них принимали участие 15 команд, представляющих пожарно-спасательные части Саранска и районов республики
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: ГУ МЧС по РМ

Сотрудникам МЧС нужно было ликвидировать последствия условного ДТП. По тактическому замыслу, автомобиль после столкновения с препятствием загорелся, а водитель и пассажир получили различные травмы и оказались зажаты в искореженном транспортном средстве. От каждой команды требовалось быстро разработать план эвакуации пострадавших с учетом их состояния, оказать им первую помощь и потушить автомобиль огнетушителями.

По итогам состязания лучший результат продемонстрировала команда Саранского поисково-спасательного отряда. На втором месте представители пожарной части №3, на третьем – их коллеги из части №5.

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