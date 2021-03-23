В Мордовии не только ремонтируют дороги, но и делают их безопасными

Фото: Пресс-служба Правительства РМ
Напоминаем вам, что главная задача национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017 года.
В прошлом году в Мордовии ввели в эксплуатацию 157,2 километров автомобильных дорог, а также ликвидировали три места концентрации ДТП в Саранске, обустроив их необходимыми дорожными знаками. Светофоры большинства городских перекрестков переведены в трехфазный режим работы.
Всего в Саранске в 2020 году было:
- установлено 3 537 дорожных знаков;
- установлено 7 455 п.м. барьерных ограждений и 2 422 п.м. пешеходных ограждений;
- нанесено 381 668 п.м. горизонтальной разметки термопластиком и краской;
- установлено 3 495 шт. сигнальных столбиков;
- отремонтировано и вновь построено 14204 п.м. линий освещения;
- размещено 57 автобусных павильонов.