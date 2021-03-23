В Мордовии не только ремонтируют дороги, но и делают их безопасными

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Напоминаем вам, что главная задача национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017 года.

В прошлом году в Мордовии ввели в эксплуатацию 157,2 километров автомобильных дорог, а также ликвидировали три места концентрации ДТП в Саранске, обустроив их необходимыми дорожными знаками. Светофоры большинства городских перекрестков переведены в трехфазный режим работы.

Всего в Саранске в 2020 году было:

- установлено 3 537 дорожных знаков;

- установлено 7 455 п.м. барьерных ограждений и 2 422 п.м. пешеходных ограждений;

- нанесено 381 668 п.м. горизонтальной разметки термопластиком и краской;

- установлено 3 495 шт. сигнальных столбиков;

- отремонтировано и вновь построено 14204 п.м. линий освещения;

- размещено 57 автобусных павильонов.