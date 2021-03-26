Пензенские полицейские спасли мужчину, который пытался перейти Суру по льду, но упал

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В пензенскую полицию позвонил обеспокоенный горожанин, который сообщил, что по льду на Суре ходит мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. На место сразу же выехали сотрудники УМВД и Росгвардии. К тому времени гражданин уже лежал на льду и не мог встать.

Правоохранители, соблюдая меры предосторожности, вынесли мужчину на берег и сразу доставили в отдел, где вызвали медиков. К счастью, признаков переохлаждения и обморожения у гражданина обнаружено не было.

Сам горожанин пояснил, что возвращался домой навеселе и решил срезать путь по реке, не подумав об опасности, но посреди пути устал, свалился с ног и так и не смог сам встать. Полицейские провели беседу с гражданином, после чего тот был отпущен.

Полиция Пензы напоминает: в весенний период лед начинает таять и становится непрочным. От просачивающейся талой воды, «тело» льда становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Во льду образуются воздушные поры, которые при движении трудно заметить.

Не пренебрегайте мерами предосторожности и не выходите на лед, подвергая свою жизнь смертельной опасности!