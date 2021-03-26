В Мордовии время работы кафе и ресторанов продлили до полуночи

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Как отметил врио главы Мордовии Артем Здунов, ситуация начала улучшаться: за последние две недели выявляли меньше 40 новых заболевших в сутки. На лечение в ковидных госпиталях сейчас находятся более 500 человек. Зубово-Полянская больница вернулась к обычному режиму работы.

Среди пациентов по-прежнему много людей старшего возраста. Болезнь у них протекает тяжело, поэтому теперь всем жителям Мордовии старше 65 лет, у которых подтвердится коронавирус, будут предлагать госпитализацию вне зависимости от их самочувствия.

Продолжается и вакцинация населения. До конца недели в регион поступит очередная партия препарата в размере 4 500 доз.

- Ситуация пока не позволяет нам снять ограничения, - подчеркнул Артем Здунов. – Но мы уже можем дать послабления для бизнеса.

В частности, теперь в республике разрешена работа детских игровых комнат в торговых центрах – при условии соблюдения санитарных требований и того, что на каждого ребенка будет приходиться не меньше четырех квадратных метров пространства. Также продлено время работы заведений общественного питания – теперь они могут быть открыты до полуночи.