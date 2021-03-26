В Пензенской области работают 54 пункта вакцинации от коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас прививку от коронавируса в Пензенской области можно сделать в одной из следующих медицинских организаций:

- городские поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14;

- межрайонные больницы Кузнецка, Каменки, Сердобска и Нижнего Ломова;

- все районные и участковые больницы;

- ФГБУЗ МСЧ № 59 (г. Заречный);

- больница при АО «Пензенское Производственное Объединение ЭВТ им. В.А. Ревунова»;

- ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Пенза»,

- ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» учебно-научный центр «Клинический медицинский центр»;

- ООО КДЦ «Медиклиник».

Всего в регионе действуют 54 пункта вакцинации. Как отмечает начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова, в ближайшее время планируется открыть еще несколько на базе фельдшерско-акушерских пунктов.

По состоянию на 25 марта, прививку от коронавируса сделали почти 35 тысяч жителей область. Запись на вакцинацию доступна через портал Госуслуг.