«Он меня ударил»: житель Саранска, зарезавший своего гостя, проведет в колонии шесть с половиной лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мордовии осудили 38-летнего жителя Саранска. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным СУ СК по РМ, вечером 7 декабря прошлого года в гостях у осужденного был его 38-летний знакомый. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт, в результате чего хозяин жилища схватился за нож и ударил им приятеля. После этого он вывел гостя в подъезд. Пострадавшего доставили в больницу, но на следующее утро он скончался.

Следствию обвиняемый объяснил, что гость ударил его. Это и вынудило мужчину схватиться за оружие. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.