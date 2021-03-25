В Пензе чествовали работников культуры

Марта Серебрякова получила звание «Заслуженный работник культуры». Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В фойе учреждения была организована выставка, в которую вошли костюмы актеров Пензенского драмтеатра, работы студентов художественного училища, картины из фондов галереи им. К.А. Савицкого и другие экспонаты.

- Наша область всегда отличалась высокой духовностью и культурой. Имена многих наших земляков навечно вписаны в российскую историю. Вы же продолжаете развивать эти славные традиции, - отметил врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов.

К гостям обратился и председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин:

- Сегодня отрасль культуры объединяет многих талантливых людей. И все больше молодежи ищет себя в творчестве. Это радует. Желаю вам здоровья, благополучия, новых ярких проектов и побед.

После этого состоялась церемония награждения. Ларисе Карповой и Марте Серебряковой было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Пензенской области».

Завершилось мероприятие показом спектакля по рассказам Зощенко.