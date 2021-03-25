После падения на прохожего наледи с крыши в Пензе возбудили уголовное дело

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

СУ СК по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту падения наледи с крыши на прохожего. Инцидент произошел 21 марта на улице Володарского. Пострадал мужчина 1958 года рождения. Он шел со своей супругой, но глыба, сорвавшаяся с крыши дома, задела только него. Пострадавший получил легкие повреждения.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также лиц, ответственных за очистку кровли дома.

Напоминаем вам, что в январе на этой же улице наледью, упавшей с крыши едва не покалечило девушку. Инцидент попал на видео.