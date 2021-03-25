Артем Здунов провел совещание по реализации нацпроектов

Фото: Пресс-служба Главы РМ

По-прежнему есть проблемы при подготовке документов для торгов и заключения контрактов. Как отметил первый заместитель главы Рузаевского района, только по одному проекту была сделано 88 замечаний. Их устранили, однако работа над ошибками увеличила на месяц время подготовки документации.

Артем Здунов подчеркнул, что вопросы качественной и своевременной подготовки материалов для реализации нацпроектов необходимо держать на особом контроле:

- Сдвиги сроков начала работ на месяц-два допускать нельзя, - заявил врио главы республики.

В ходе совещания также было озвучено, что все работы, касающиеся благоустройства территорий (они выполняются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»), нужно завершить до 1 сентября. Тогда жители республики смогут оценить их качество до наступления холодов.