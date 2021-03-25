«Новые люди» предлагают платно отказываться от армии

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Не каждый человек призывного возраста обязан гореть желанием служить в армии, как бы не улучшались там условия пребывания и несения службы. Но законных механизмов отказа от армии, если на то нет медицинских показаний, не существует. «Новые люди» нашли выход. О нем рассказал лидер партии «Новые люди», подводя итоги конкурса инициатив «Марафон идей».

Алексей Нечаев отметил, молодежь приняла активное участие в конкурсе и совсем неудивительно, что инициатив, связанных со службой в армии было немало. Одна из них оказалась созвучной с позицией партии «Новые люди» и теперь будет оформлена в виде отдельного законопроекта.

«Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил», - рассказал Алексей Нечаев.

Действительно, таким образом решается сразу две проблемы. Нежелающий служить не портит себе молодость, а тот призывник, который в армию пошёл, но принес в жертву обучение в вузе – сможет учиться – деньги пойдут на его обучение в том учебном заведении, которое ему интересно.

Интеллектуального потенциала касается и еще одно предложение партии «Новые люди». Алексей Нечаев считает, что нужно серьезно расширить профиль альтернативной службы, когда молодые люди могут развивать вооруженные силы в первую очередь своим умом.

«Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники», - добавил лидер партии «Новые люди» Нечаев.

Партия приглашает Министерство обороны страны к публичному обсуждению инициативы, в котором, возможно, примет участие и руководитель Минобороны России Сергей Шойгу.

«Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы», - добавил Нечаев.

СПРАВКА

Политическая партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей. Сейчас отделения партии действуют в 73 регионах, партия намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.