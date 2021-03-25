Андрей Лузгин - о законе о «гаражной амнистии»: «Мы ждали его больше года»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Новый закон позволит россиянам с 1 сентября текущего года и в течение пяти лет оформить в собственность гараж и участок под ним в упрощенном порядке. Под действия «амнистии» попадают постройки, которые были возведены до 30 декабря 2004 года на участках, выделенных гражданину властями или строительным кооперативом.

Мэр Пензы Андрей Лузгин поручил Правовому управлению администрации Пензы и Управлению муниципального имущества города посмотреть финальную редакцию закона и определить, сможет ли она решить проблемы жителей нашего города.

- В Пензе много гаражей, права на которые не были должным образом оформлены, - отметил глава городской администрации. - Мы ждали этот закон больше года. Надеюсь, он поможет нам разобраться с подобными ситуациями.