Житель Мордовии предстанет перед судом за незаконную рубку деревьев

ФОТО: Пресс-служба МВД по РМ

В Мордовии завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 60-летнего жителя Лямбирского района. Мужчина обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений.

Прошлый осенью местный участковый обнаружил рядом с селом Павловка четыре срубленных ясеня. Ущерб, причиненный Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, был оценен в 113 956 рублей.

В ходе обхода дворов правоохранитель заметил в одном из них свежезаготовленные дрова. Хозяин жилища отрицать свою вину не стал и рассказал, что срубленные деревья привез во двор на своем тракторе. Мужчина возместил ущерб.

Уголовное дело направлено в суд.