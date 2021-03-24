В Пензе наградили победителей конкурса «Экспортер года»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Как отметил врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов, за последние годы в регионе наметилась интересная тенденция: мы начинаем больше производить и экспортировать, чем покупать и потреблять.

В прошлом году внешнеторговый оборот региональных предприятий вырос почти на 26%, экспорт местных товаров – на 31%. Свою продукцию в 95 стран отправляют 498 предприятий Пензенской области.

- Мы создали Центр поддержки экспорта, заложили средства на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, которые планируют работать на экспорт, - отметил председатель областного Законодательного Собрания Валерий Лидин.

В конкурсе «Экспортер года» принимали участие 30 предприятий. Из их числа были отобраны победители и лауреаты в шести номинациях. Кроме того, ряд предприятий и их руководителей были награждены Благодарностями. В их числе - компания «Станкомашстрой», которую возглавляет депутат пензенского парламента Олег Кочетков.

ООО «Маяк-Техноцелл» как крупнейший импортер Пензенской области в 2020 году получил диплом Приволжского таможенного управления. Награда была вручена главе холдинга «Маяк», депутату Законодательного Собрания Владимиру Вдонину.