Правительство Пензенской области отправлено в отставку

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Вчера вечером Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Сегодня утром региональное правительство также было отправлено в отставку, согласно действующему законодательству. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. До формирования нового кабинета министров его члены продолжат работу на своих должностях с приставкой «и.о.».

Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в Единый день голосования, 19 сентября.

Напомним вам, что 21 марта губернатор Иван Белозерцев был задержан по подозрению во взяточничестве и доставлен в Москву для следственных действий. По факту возбудили уголовное дело. Позже губернатору и ряду лиц было предъявлено обвинение. По решению Басманного суда Москвы Иван Белозерцев был арестован до 20 мая.