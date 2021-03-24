К реконструкции верхней части улицы Московской приступят уже 1 апреля

После реконструкции верхняя часть улицы Московской тоже станет пешеходной. Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Первый этап реконструкции, который стартует уже в следующем месяце, затронет инженерные коммуникации. Во время работ доступ к данному участку улицы будет лишь у машин служб, задействованных в работах. Для людей, которые работают в компаниях, располагающихся на улице Московской, на время ремонта оборудуют бесплатные парковки: в частности, одну из них планируется обустроить рядом со школой №4.

Мэр Пензы Андрей Лузгин поручил привести к единой стилистике вывески и фасады всех зданий, расположенных на этом участке главной улицы города.

- Предусмотрите переходный период для этого, - отметил он. – У бизнес-сообщества должно быть время, чтобы адаптироваться к изменениям.