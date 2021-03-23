Досрочные выборы губернатора Пензенской области: нового главу в регионе выберут 19 сентября

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Определена дата досрочных выборов губернатора Пензенской области. Сегодня вечером Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил главу региона Ивана Белозерцева в отставку в связи с утратой доверия. Информация об этом была опубликована на официальном сайте главы государства.

Как сообщает Центризбирком, досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся 19 сентября, в Единый день голосования. Новых глав в этот день выберут в девяти регионах.

Напоминаем вам, что в воскресение, 21 марта, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан по подозрению в получении взятки и доставлен в Москву для дальнейших следственных действий. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ. Днем позже Ивану Белозерцеву, а также Борису Шпигелю и еще нескольким лицам было предъявлено обвинение, однако губернатор Пензенской области свою вину не признал.

Вчера Басманный суд Москвы принял решение оставить губернатора Пензенской области под арестом до 20 мая. Расследование уголовного дела продолжается.