Отставка Ивана Белозерцева: Владимир Путин подписал Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Напомним, что глава региона был задержан в минувшее воскресение по подозрению во взяточничестве. По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, средства главе региона передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

Ведомство возбудило в отношении губернатора Пензенской области, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и ряда других лиц уголовное дело по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ.

22 марта Ивану Белозерцеву, Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову было предъявлено обвинение.

Вчера Басманный суд Москвы арестовал Ивана Белозерцева до 20 мая.

Согласно тексту Указа, опубликованного на сайте Президента, губернатор Пензенской области был снят с должности в связи с утратой доверия. Документ вступил в силу с момента подписания.

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