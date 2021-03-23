Артем Здунов посетил детский сад в Белозерье

Фото: Пресс-служба Главы РМ

О возведении детского садика просили сами жители Белозерья - одного из самых больших татарских сел не только в Мордовии, но и в Поволжье. К строительству приступили в середине 2019 года, а завершили его – в конце прошлого. Работы были профинансированы, по большей мере, из федерального бюджета – всего было потрачено более 161 миллиона рублей. Прием детей в детский садик стартовал в январе.

Как сообщила заведующая учреждением Венера Ряхмятуллова, в здании садика есть спортивный и музыкальный залы, компьютерный класс, изостудия, кабинеты дополнительного образования, логопеда, психолога. Сейчас в учреждении занимаются семь групп.

В ходе посещения Артему Здунову рассказали об интересном эксперименте, который был проведен в стенах учреждения: с воспитанниками детского сада Белозерья занимаются студенты старших курсов пединститута. Практика показала, что дети отлично взаимодействуют с молодыми наставниками, поэтому эксперимент признан удачным.

После этого Артем Здунов встретился с родительской общественностью и педагогами, чтобы обсудить проблемы села. Одна из самых наболевших – учеба в две смены в местной школе. Врио главы республики пообещал решить вопрос: к зданию образовательного учреждения пристроят еще один корпус. Это позволит расширить площадь школы и вместить всех ее учеников одновременно.

Врио Главы Мордовии поделился с родителями своими впечатлениями от посещения детского сада.

- Малыши замечательные - никакой зажатости перед взрослыми нет, условия для обучения и воспитания достойные, и вообще настрой в детском саду и у детей, и у педагогов очень хороший. Мы и дальше будем вас всячески поддерживать, помогать в решении важных социальных вопросов, - сказал Артем Здунов.