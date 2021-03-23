При сносе здания в Пензе на мужчину упала бетонная плита

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

СУ СК по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту ЧП, произошедшего 19 марта на улице Попова. Сотрудники одной из местных компаний вели работы по демонтажу здания. В какой-то момент на мужчину 1982 года рождения рухнула бетонная плита. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Удалось установить, что погибший, хотя и принимал участие в сносе здания, сотрудником компании, выполнявшей работы, не являлся. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование продолжается.