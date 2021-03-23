В Пензе стартовал месячник по благоустройству

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Сегодня в ходе еженедельной планерки мэр города Андрей Лузгин поручил усилить работу по приведению территорий в порядок после зимы.

- Весна в этом году поздняя, но работы по благоустройству уже нужно начинать. Снег частично сошел, и осталась грязь. Ее нужно убрать, - отметил глава городской администрации и поручил обеспечить инициативных граждан, желающих принять участие в уборке, перчатками, пакетами и инвентарем, а также продумать вопрос вывоза мусора.

Завершить основные работы планируется до Пасхи и Дня Победы.

Зашла речь и о подготовке к паводку. Как сообщил начальник Управления по делам ГОЧС города Алексей Михайлов, максимальный сброс воды с плотины ожидается в объеме 750 кубометров в секунду. Критической же ситуация считается при показателе в 1000 кубометров в секунду.

- Крупных подтоплений на территории Пензы не прогнозируется, - отметил он. – Локальные ликвидируем на месте.