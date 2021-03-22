В День Победы в Пензе может состояться световое шоу

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Ясности с форматом праздника пока нет из-за эпидемиологической обстановки. Однако все площадки, на которых могут пройти мероприятия, будут благоустроены.

. В этом году в России состоится акция «Лучи Победы»: прожекторы будут освещать небо перед салютом. В Пензе планируется провести ее тоже. Председатель правительства области Николай Симонов поручил рассмотреть возможность организации в городе светового шоу.

Также зашла речь и о танке Т-34, отремонтированном в прошлом году. Планировалось, что машина примет участие в параде, но шествие было отменено из-за пандемии.

- Необходимо сделать так, чтобы танк появился на площади Победы 9 мая. Будет замечательно, если на нем смогут прокатиться дети, - подчеркнул Николай Симонов.