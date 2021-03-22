В Мордовии из ревности подросток ударил свою девушку ножом

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Чамзинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего учащегося техникума. Подростку предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенному с применением предмета, используемого в качестве оружия.

15 декабря 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил ножом девушку, с которой встречался. Пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение. Несмотря на то, что первоначально и потерпевшая, и подросток говорили, что на нее напали неизвестные, следствием были собраны доказательства, опровергающие их версию. В результате подросток признал вину и пояснил в ходе допроса, что он предположил, что его девушка проявляет интерес к общему знакомому, из-за чего между ними произошла ссора.

Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.